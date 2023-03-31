Altın Taşlı İsimli Bileklik T711 Altın, 14 Ayar, 10.73 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist şıklığın simgesi olan Lizay Pırlanta'nın altın taşlı isimli bilekliği ile tarzınızı tamamlayın. Zarif ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu bileklik, her kombininize sofistike bir dokunuş katacak. Şimdi Lizay Pırlanta ile şıklığınızı altın taşlı bileklik ile tamamlayın.