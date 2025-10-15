0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye T7484 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.48 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.48 Karat

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Asaletin rengi olan safir, pırlantanın zamansız ışıltısıyla bu kolye tasarımında buluşuyor. Mavi tonlarının yarattığı dinginlik, modern kesim hatlarıyla birleşerek boynunuza zarafet katıyor. Hem klasik bir şıklığı temsil eden hem de her döneme uyum sağlayan, güçlü bir stil ifadesi.