Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye T1333

Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye
Ürün Kodu : N085551
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22.848 TL
22.848 TL
PEŞİN FİYATINA 7.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye T1333Altın, 14 Ayar, 2.34 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın taşlı yaşam çiçeği kolye, minimalizm ve estetik arasındaki mükemmel işbirliğini yansıtan incelikli bir takıdır. Bu kolye, zarif tasarımı ve altın taşlarla süslenmiş yaşam çiçeği detaylarıyla modern ve şık bir görünüm sunar. Minimalist tarzıyla öne çıkan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her gün kullanıma uygun bir aksesuar olarak öne çıkacaktır. Bu eşsiz kolye, estetik bir ifadeyle stilinizi tamamlayacak ve size zarafetinizi vurgulama fırsatı sunacaktır.
Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.34 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
5- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 14 rakamı veya 585 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.848 TL
22.848 TL
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