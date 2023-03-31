Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye T1333 Altın, 14 Ayar, 2.34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın taşlı yaşam çiçeği kolye, minimalizm ve estetik arasındaki mükemmel işbirliğini yansıtan incelikli bir takıdır. Bu kolye, zarif tasarımı ve altın taşlarla süslenmiş yaşam çiçeği detaylarıyla modern ve şık bir görünüm sunar. Minimalist tarzıyla öne çıkan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her gün kullanıma uygun bir aksesuar olarak öne çıkacaktır. Bu eşsiz kolye, estetik bir ifadeyle stilinizi tamamlayacak ve size zarafetinizi vurgulama fırsatı sunacaktır.