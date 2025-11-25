0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe T9372 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Keskin hatların ve berrak ışıltının simgesi olan baget pırlantalar, kulaklarınızda zarif bir silüet oluşturuyor. Altının pürüzsüz yüzeyiyle bütünleşen bu taşlar, sade ama bir o kadar etkileyici bir parıltı sunuyor. Günün her anında asaletini koruyan bu tasarım, şıklığını pırlantanın netliğiyle tamamlamak isteyenler için ideal.