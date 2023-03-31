Altın Baget Taşlı Oval Kolye T19

Altın Baget Taşlı Oval Kolye
Ürün Kodu : N106161
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11.832 TL
11.832 TL
PEŞİN FİYATINA 3.944 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Oval Kolye T19Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.82 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın baget kolye, refined şık tasarımıyla incelikleriyle öne çıkan bir mücevher parçasıdır. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçimdir. Altın baget kolye, ince detayları ve zarif işçiliğiyle dikkat çekerken, herhangi bir stil veya durum için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Bu kolye, zarafeti ve inceliğiyle sizi her zaman özel hissettirecek.
Altın Baget Taşlı Oval Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.82 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Taşlı Oval Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Taşlı Oval Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İlk takı hediyesi için uygun mu?
5- Doğum günü, yıl dönümü veya özel günler için ideal bir hediye seçeneğidir. Talep halinde hediye kutusuyla gönderilebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Taşlı Oval Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.944 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.832 TL
11.832 TL
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