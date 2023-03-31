Altın Baget Taşlı Oval Kolye T19 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.82 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget kolye, refined şık tasarımıyla incelikleriyle öne çıkan bir mücevher parçasıdır. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçimdir. Altın baget kolye, ince detayları ve zarif işçiliğiyle dikkat çekerken, herhangi bir stil veya durum için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Bu kolye, zarafeti ve inceliğiyle sizi her zaman özel hissettirecek.