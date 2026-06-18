1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR99929
%0
43.032 TL
43.032 TL
PEŞİN FİYATINA 14.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10447
Altın, 14 Ayar, 3.70 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.37 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Herkes ışığı seçerken o karanlığın büyüsünü seçiyor. Merkezde yer alan siyah taş, alışılmış tektaş anlayışını farklı bir noktaya taşıyarak yüzüğe kendine özgü bir kimlik kazandırıyor. Gösterişli olmaya çalışmadan dikkat çekmeyi başaran bu tasarım, güçlü tercihleri sevenler için tasarlandı.
1.37 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.032 TL
43.032 TL
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