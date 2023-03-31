2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük T3217 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.45 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.71 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik ve zarif dokunuşlarının uyumuyla tasarlanmış, Pırlanta Beştaş Safir Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. En kaliteli pırlantalarla işlenen bu yüzük, Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasında öne çıkıyor. Şimdi siz de bu benzersiz parçayı keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.