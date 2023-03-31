2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR16247
%0
98.664 TL
98.664 TL
PEŞİN FİYATINA 32.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük T3217
Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.45 gr
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 2.71 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın estetik ve zarif dokunuşlarının uyumuyla tasarlanmış, Pırlanta Beştaş Safir Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. En kaliteli pırlantalarla işlenen bu yüzük, Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasında öne çıkıyor. Şimdi siz de bu benzersiz parçayı keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.
2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.45 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
Yüzük ölçüsü yapılabiliyor mu?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki safir taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 2.71 karat ağırlığında taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 2.71 Karat Pırlanta Safir Beştaş Tektaş Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.71 Karat Safir Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 32.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
98.664 TL
98.664 TL
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