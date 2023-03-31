1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye T1926 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.73 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle modern minimalizmi bir araya getiren bu pırlanta yakut kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şık bir seçenektir. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilir. Kendinizi şıklığın ve zarafetin tam merkezinde hissetmek için bu kolyeyi hemen keşfedin.