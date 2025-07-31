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PIRLANTA TEKTAŞ YÜZÜK

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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
ÇOK SATAN
Ürün Kodu :  DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
41.490 TL
41.490 TL
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13.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
52.490 TL
52.490 TL
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17.497 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148458
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
ÇP
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%16
39.490 TL
32.990 TL
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10.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166808
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
27.490 TL
27.490 TL
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9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165192
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
27.490 TL
27.490 TL
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9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR168735
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
ÇP
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%16
39.490 TL
32.990 TL
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10.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165091
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR173181
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
67.200 TL
67.200 TL
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22.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158901
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
72.490 TL
72.490 TL
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24.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177161
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
72.490 TL
72.490 TL
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24.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRX178804X
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
119.990 TL
119.990 TL
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39.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195666
0.62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
67.795 TL
67.795 TL
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22.598 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195668
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
27.490 TL
27.490 TL
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9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR178606
0.58 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.58 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
62.808 TL
62.808 TL
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20.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195664
0.42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
43.956 TL
43.956 TL
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14.652 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195670
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
Sepete Ekle
16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186929
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
47.989 TL
47.989 TL
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15.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182421
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
33.490 TL
33.490 TL
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11.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130609
0.25 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
45.192 TL
45.192 TL
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15.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1239
0.60 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
83.880 TL
83.880 TL
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27.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1247
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
96.720 TL
96.720 TL
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32.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1238
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
89.490 TL
89.490 TL
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29.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1237
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52731
0.37 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.37 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
51.120 TL
51.120 TL
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17.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1235
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
45.528 TL
45.528 TL
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15.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143650
0.32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM123
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
44.448 TL
44.448 TL
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14.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1250
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM123
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
44.808 TL
44.808 TL
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14.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1242
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
46.824 TL
46.824 TL
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15.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM127
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
59.856 TL
59.856 TL
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19.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1238
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
68.592 TL
68.592 TL
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22.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM125
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
25.392 TL
25.392 TL
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8.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM130
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
112.512 TL
112.512 TL
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37.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM128
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
87.744 TL
87.744 TL
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29.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186694
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
37.848 TL
37.848 TL
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12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171910
0.29 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
48.864 TL
48.864 TL
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16.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156688
0.43 Karat Pırlanta Lotus Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.43 Karat Pırlanta Lotus Yüzük
%0
49.824 TL
49.824 TL
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16.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77772
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
17.016 TL
17.016 TL
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5.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169510
0.65 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.65 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
94.224 TL
94.224 TL
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31.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89786
0.29 Karat Pırlanta Tektaş Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Tektaş Trend Yüzük
%0
46.656 TL
46.656 TL
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15.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM124
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
44.808 TL
44.808 TL
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14.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM131
0.80 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
133.800 TL
133.800 TL
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44.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM128
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
78.912 TL
78.912 TL
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26.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1240
0.70 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
104.352 TL
104.352 TL
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34.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146294
0.45 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.45 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
51.768 TL
51.768 TL
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17.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM125
0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
76.272 TL
76.272 TL
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25.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115049
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
197.136 TL
197.136 TL
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65.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158495
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
70.920 TL
70.920 TL
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23.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171896
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
51.048 TL
51.048 TL
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17.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118537
0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük
%0
37.176 TL
37.176 TL
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12.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM127
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
60.552 TL
60.552 TL
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20.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1236
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
33.504 TL
33.504 TL
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11.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1237
0.30 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
42.624 TL
42.624 TL
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14.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102794
0.87 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.87 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
133.944 TL
133.944 TL
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44.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1239
0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
87.744 TL
87.744 TL
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29.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM126
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
35.496 TL
35.496 TL
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11.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR67365
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
61.944 TL
61.944 TL
Sepete Ekle
20.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM129
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
115.776 TL
115.776 TL
Sepete Ekle
38.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM126
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
34.608 TL
34.608 TL
Sepete Ekle
11.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1235
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
68.592 TL
68.592 TL
Sepete Ekle
22.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM129
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
94.776 TL
94.776 TL
Sepete Ekle
31.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74319
0.41 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.41 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
56.472 TL
56.472 TL
Sepete Ekle
18.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM130
0.80 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
133.800 TL
133.800 TL
Sepete Ekle
44.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM124
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
44.448 TL
44.448 TL
Sepete Ekle
14.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92045
0.98 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.98 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
115.704 TL
115.704 TL
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38.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73943
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
43.728 TL
43.728 TL
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14.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75618
0.43 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.43 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
58.464 TL
58.464 TL
Sepete Ekle
19.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138707
0.61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
105.792 TL
105.792 TL
Sepete Ekle
35.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114987
1.12 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.12 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
173.664 TL
173.664 TL
Sepete Ekle
57.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186737
0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
69.792 TL
69.792 TL
Sepete Ekle
23.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106217
0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.52 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
69.768 TL
69.768 TL
Sepete Ekle
23.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90777
0.45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
66.408 TL
66.408 TL
Sepete Ekle
22.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171901
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
43.776 TL
43.776 TL
Sepete Ekle
14.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1241
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
119.856 TL
119.856 TL
Sepete Ekle
39.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1237
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
42.192 TL
42.192 TL
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14.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130611
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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61.704 TL
61.704 TL
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20.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186686
0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
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79.104 TL
79.104 TL
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26.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1234
0.40 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
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54.144 TL
54.144 TL
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18.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177046
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
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53.712 TL
53.712 TL
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17.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69673
0.31 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.31 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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42.528 TL
42.528 TL
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14.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114268
0.85 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.85 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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118.512 TL
118.512 TL
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39.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103479
1.18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
1.18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
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184.349 TL
184.349 TL
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61.450 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103748
1.11 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
1.11 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
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225.917 TL
225.917 TL
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75.306 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR197049
1.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
1.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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196.272 TL
196.272 TL
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65.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR180844
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
1.00 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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119.990 TL
119.990 TL
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39.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR180603
1.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
1.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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274.176 TL
274.176 TL
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91.392 TL x 3 Taksit

Aşkın simgesi olarak bilinen ve göz alıcı tasarımlarıyla mücevher dünyasının en özel parçalarından biri olan pırlanta tektaş yüzükler, birbirinden farklı modelleri ve özellikleri ile her zevke hitap eden takılardan biridir. Lizay Pırlanta'nın zengin pırlanta tektaş yüzük koleksiyonu çeşitliliği ve indirimleri sayesinde herkese hitap ediyor.  

Bu yazıda, pırlanta tektaş yüzüklerin seçimi ve Lizay Pırlanta’nın koleksiyonunda sunduğu çeşitli modeller hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Pırlanta Tektaş Yüzüklerin Anlamı ve Önemi

İki insanın arasındaki bağı ve sevgiyi simgeleyen pırlanta tektaş yüzükler özellikle evlilik tekliflerinde tercih edilir. Bu nedenle tek bir pırlantanın saflığı ve ışığı bu bağı en güzel şekilde ifade etmenin yoludur.

Doğada oluşumu milyonlarca yıl süren ve yeryüzünün en nadide taşlarından biri olan pırlantanın tektaş olarak sunulması kişinin karşısındaki insana olan sevgisinin ebedi ve eşsiz olduğunu ifade ettiği en etkileyici yollardan biridir.

Pırlanta Tektaş Yüzük Modelleri ve Özellikleri

Lizay Pırlanta pırlanta tektaş yüzük koleksiyonunda farklı beklentileri karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunar. Her bir model zevkinize göre farklı bir estetik anlayışı temsil eder. Bu modelleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Klasik Pırlanta Tektaş Yüzükler

Klasik pırlanta tektaş yüzük modelleri zerafetin simgesi olarak kabul edilir, genellikle de yuvarlak kesim bir pırlanta taşının sade bir bant üzerine yerleştirilmesi ile tasarlanır. Evlilik tekliflerin vazgeçilmez parçası olan bu yüzükler her dönemin modasına uyum sağlar. Lizay Pırlanta klasik pırlanta tektaş yüzük koleksiyonunda farklı modellerde farklı karat seçenekleri bulunur.

Vintage Tarzı Pırlanta Tektaş Yüzükler

Geçmişin nostaljik estetiğini yansıtan vintage tarzı pırlanta tektaş yüzükler farklı işçilik ve detayları ile dikkat çeker. Nostaljik tasarımlarıyla antik dönemin zerafetini modern bir dokunuşla birleştiren vintage pırlanta tektaş yüzükler farklılık arayanlar için ideal bir seçim olabilir.

Minimalist ve Modern Pırlanta Tektaş Yüzükler

Sadelikten yana olanların beğenebileceği minimalist tasarım pırlanta tektaş yüzük sade kesimli küçük karatlı pırlantaların ince bir banta yerleştirilmesi ile oluşur. Bu tasarım minimal aynı zamanda da modern çizgileri ile öne çıkan modellerdendir. Günlük kullanıma en uygun modellerden biri olduğu da söylenebilir.

Özel Tasarım Pırlanta Tektaş Yüzükler

Özgün görünüme sahip ve eşsiz ürünlerden hoşlananlar için tasarlanan özel tasarım pırlanta tektaş yüzükler, pırlantanın farklı kesim ve yerleştirme teknikleriyle işlenmesiyle ortaya çıkar. Özel tasarım pırlanta tektaş yüzükler kişisel zevklere göre dizayn edilebildiği için avantajlıdır.

Karat Bilgisi ve Pırlanta Seçiminde Önemli Faktörler

Pırlanta karatı pırlantanın büyüklük ve ağırlığını ifade eden bir kavramdır. Karat yüzüğün genel görünümünü büyük ölçüde etkileyen bir özelliktir. Yüzüklerde en çok kullanılan karat ölçülerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 0.04 Karat: Küçük ve zarif görünümlü taşları sevenler ve yüzüğünü günlük hayatta kullanmak isteyenler için genellikle uygun bir seçim olan 0.04 karat pırlanta tektaş yüzük minimal görünümüyle yüzüklerde en çok kullanılan ölçülerden biridir.

  • 0.30 Karat: Daha belirgin bir görünüm isteyen ama aşırı gösterişten de kaçınanlar için uygun olan 0.30 karat hem günlük hem de özel günler için uygundur.

  • 0.50 Karat: Daha dikkat çekici ve daha büyük olan 0.50 karat özel günlerde kullanım için en çok tercih edilen modellerden biridir.

  • 1.00 Karat ve Üzeri: En büyük ve en göz alıcı taşlar genellikle bu ölçüdedir.Uzun yıllar boyunca değerini koruyan 1.00 karat ve üzeri pırlantalar önemli bir yatırım aracı olarak da değerlendirilebilir.

Pırlanta karat dışında kesimi, taşın berraklığı ve rengiyle de değerlendirilen ürünlerdir. Kesim pırlantanın ışığı nasıl yansıttığını önemli derecede etkilediği için önemlidir. Pırlanta içerisinde doğal bir şekilde bulunan izler ise pırlantanın berraklığı ile ilgilidir. Pırlantanın rengi taşın ne kadar beyaz ya da sarı olduğunu gösteren unsurlardır.

Lizay Pırlanta en yüksek kalite pırlantaları tüm bu önemli faktörleri değerlendirip bularak en iyi işçiliği bir araya getirir ve kusursuz parçaları tüketicilerine sunar.

Pırlanta Tektaş Yüzük Bakımı ve Kullanımı

Maddi ve manevi değeri yüksek bir mücevher olan pırlanta tektaş yüzüklerinizin uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi parlak ve kusursuz gözükmesi için doğru bakım yöntemlerini uygulamanız gereklidir. Pırlanta Tektaş Yüzük bakımında dikkat etmeniz gereken unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Pırlanta tektaş yüzüğünüzü kimyasal ürünlere değmeyecek şekilde kullanmanız önerilir.

  • Pırlantanın parlaklığını korumak için düzenli olarak yumuşak nemli bir bezle silmelisiniz.

  • Yüzüğü sert yerlere çarpmaktan kaçınmalısınız.

  • Diğer mücevherlerden ayrı bir kutuda saklamanız temastan doğacak çizikleri önler.

Lizay Pırlanta'dan Özel Teklifler ve İndirimler

Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesi ile Lizay Pırlanta, yaptığı indirim ve kampanyalar ile pırlanta tektaş yüzük sahibi olmanızı oldukça kolaylaştırır.0.20 karat minimalist tektaş yüzükten 1.00 karat ve üzeri gösterişli modellere kadar Lizay Pırlanta’da her ihtiyaca uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'da sezon sonu indirimleri ve özel günlere yönelik kampanyaları takip ederek yüzük sahibi olmanız hiç bu kadar kolay olmamıştı! Siz de bu özel yüzüklerle sevdiğinize unutulmaz bir hediye verebilir ya da kendinizi şımartabilirsiniz. En güzel pırlanta tektaş yüzük modelleri için Lizay Pırlanta’nın web sitesine göz atmayı unutmayın!

 

 

Pırlanta Tektaş Yüzük Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta tektaş yüzük seçerken, öncelikle taşın kesimi, karatı, rengi ve berraklığı gibi 4C faktörlerine dikkat edilmelidir. Ayrıca, yüzüğün metal türü (altın, platin vb.) ve tasarımı da önemli bir rol oynar. Yüzüğün konforlu bir şekilde parmağa oturması gerekir. Tasarımın kişisel zevkinize uygun olup olmadığı ve yüzüğün uzun süreli kullanımda dayanıklılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Pırlanta Tektaş Yüzük Ne Zaman Alınır?
Pırlanta tektaş yüzükler, en çok nişan yüzüğü olarak tercih edilir. Bunun dışında, özel bir doğum günü, yıldönümü veya başka anlamlı bir dönüm noktası gibi özel günlerde de alınabilir. Ayrıca, bir ilişkinin başlangıcını simgelemek ya da kendine hediye almak isteyenler için de güzel bir tercih olabilir.
Pırlanta Tektaş Yüzük Bakımı Nasıl Yapılır?
Pırlanta tektaş yüzüğün bakımı, düzenli temizlik ve korunma gerektirir. Yüzüğün temizlenmesi için yumuşak bir bez veya özel temizleme solüsyonları kullanılabilir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir. Yüzük kullanılmadığında, kutusunda saklanmalı ve darbelerden korunmalıdır. Ayrıca, düzenli olarak kuyumcuya gösterilerek profesyonel bakım yapılması tavsiye edilir.
Pırlanta Tektaş Yüzüğün Garantisi ve Sertifikası Ne Anlama Gelir?
Pırlanta tektaş yüzüğün garantisi, yüzüğün kalitesine dair bir güvence sunar. Pırlantanın orijinalliği ve taşın özellikleri hakkında bilgi sağlar. Sertifika, pırlantanın kesimi, berraklığı, rengi ve karatını belirten resmi bir belgedir. Ayrıca, garanti süresi boyunca yüzüğün bakım ve onarımlarının markanın sorumluluğunda olduğunu belirten bir güvence sunar. Bu, yüzüğün kalitesinin ve değerinin korunmasını sağlar.
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