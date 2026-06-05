0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük T10262 Rose Altın, 14 Ayar, 1.00 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı her açıdan yakalayarak parlayan bu özel yüzük, burgu detaylarının kattığı hareketli görünümle dikkat çekiyor. Birbirine zarifçe dolanan çizgiler, sonsuz bağlılığın ve uyumun simgesi gibi görünür. Günlük şıklığa sofistike bir dokunuş katarken, özel anlarda da göz alıcı bir tamamlayıcı.