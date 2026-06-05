0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük
Ürün Kodu : DR186372
%0
16.848 TL
16.848 TL
PEŞİN FİYATINA 5.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük T10262
Rose Altın, 14 Ayar, 1.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı her açıdan yakalayarak parlayan bu özel yüzük, burgu detaylarının kattığı hareketli görünümle dikkat çekiyor. Birbirine zarifçe dolanan çizgiler, sonsuz bağlılığın ve uyumun simgesi gibi görünür. Günlük şıklığa sofistike bir dokunuş katarken, özel anlarda da göz alıcı bir tamamlayıcı.
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.616 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.848 TL
16.848 TL
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