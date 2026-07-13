DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Altın Göz Halhal

Ürün Kodu : H001477
%0
21.692 TL
21.692 TL
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Kargoya Veriliş :Bugün (14:00'dan sonra verilen siparişler sonraki iş günü kargolanacaktır)
Ürün Açıklaması

Altın Göz Halhal T10529

14 Ayar, Altın, 1,99 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geleneksel koruyucu semboller, modern tasarım anlayışının zarif dokunuşlarıyla buluşuyor. Zayıf ve ince hatlar tasarıma gizemli ve etkileyici bir görünüm kazandırırken, ışığı yansıtan detaylar odak noktası oluşturuyor. Stilinize anlamlı ve çekici bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Göz Halhal
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.692 TL
21.692 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu :  E145782
Altın Halka Göz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Halka Göz Küpe
%0
34.544 TL
34.544 TL
Sepete Ekle
11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147465
Altın Göz Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Halka Küpe
%0
23.120 TL
23.120 TL
Sepete Ekle
7.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta (1)
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Sepete Ekle
1.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078927
Altın Göz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Baget Kolye
%0
23.528 TL
23.528 TL
Sepete Ekle
7.843 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium