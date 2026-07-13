Altın Göz Halhal
Ürün Kodu : H001477
%0
21.692 TL
21.692 TL
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Göz Halhal T10529
14 Ayar, Altın, 1,99 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geleneksel koruyucu semboller, modern tasarım anlayışının zarif dokunuşlarıyla buluşuyor. Zayıf ve ince hatlar tasarıma gizemli ve etkileyici bir görünüm kazandırırken, ışığı yansıtan detaylar odak noktası oluşturuyor. Stilinize anlamlı ve çekici bir dokunuş.
Altın Göz Halhal
PEŞİN FİYATINA 7.231 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.692 TL
21.692 TL
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