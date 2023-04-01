Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye
Ürün Kodu : L017834
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64.464 TL
64.464 TL
PEŞİN FİYATINA 21.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3554
Altın, 14 Ayar, 6.25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Nazara Boncuklu Bebek Künye, zarafetle elegan bir ifade sunar. Bu şık ve özel tasarım, bebeğinizin zarifliğini ve sevimliliğini vurgular. Altın rengi ve nazar boncuklu detaylarıyla dikkat çeken bu künye, bebeğinizin stilini tamamlar ve ona şans getirir. Eşsiz bir hediye seçeneği olan bu bebek künyesi, bebeğinizin özel anlarını sonsuza kadar hatırlamanızı sağlar. Şimdi satın alın ve bebeğinizin zarafetini ifade edin.
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.25 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 21.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.464 TL
64.464 TL
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