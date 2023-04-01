Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye T3554 Altın, 14 Ayar, 6.25 gr



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Altın Nazara Boncuklu Bebek Künye, zarafetle elegan bir ifade sunar. Bu şık ve özel tasarım, bebeğinizin zarifliğini ve sevimliliğini vurgular. Altın rengi ve nazar boncuklu detaylarıyla dikkat çeken bu künye, bebeğinizin stilini tamamlar ve ona şans getirir. Eşsiz bir hediye seçeneği olan bu bebek künyesi, bebeğinizin özel anlarını sonsuza kadar hatırlamanızı sağlar. Şimdi satın alın ve bebeğinizin zarafetini ifade edin.