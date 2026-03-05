1.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe T9605 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.89 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,72 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,47 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,12 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en saf yansımasını sunan yuvarlak kesimler, bu küpede bir ışık halesi oluşturarak sonsuz bir parlaklık vaat ediyor. Beyaz altının içindeki her bir taş, ışığı yakalayıp yüzünüze geri yansıtarak doğal bir ışıltı kaynağına dönüşüyor. Zamansız tasarımıyla her kombini bir üst seviyeye taşıyacak, gerçek bir mücevher klasiği.