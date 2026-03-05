1.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE25486
Seçiniz
%0
127.128 TL
127.128 TL
PEŞİN FİYATINA 42.376 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe T9605
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.89 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,72 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,47 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,12 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlantanın en saf yansımasını sunan yuvarlak kesimler, bu küpede bir ışık halesi oluşturarak sonsuz bir parlaklık vaat ediyor. Beyaz altının içindeki her bir taş, ışığı yakalayıp yüzünüze geri yansıtarak doğal bir ışıltı kaynağına dönüşüyor. Zamansız tasarımıyla her kombini bir üst seviyeye taşıyacak, gerçek bir mücevher klasiği.
1.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 4.89 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, menteşeli halka kilit (klik kilit) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kolayca takılıp çıkarılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda konforlu bir kullanım sunar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam1.31 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 42.376 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
127.128 TL
127.128 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
39.490 TL
39.490 TL
Ürün Kodu : DN45823
0.63 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye
%0
72.216 TL
72.216 TL
Ürün Kodu : DR142958
0.59 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
67.464 TL
67.464 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL