0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye T1932 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.58 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.36 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve minimal tasarımlı Pırlanta Zümrüt Kolye, detaylarıyla göz kamaştırıyor. Zarafetin ve minimalizmin mükemmel bir birleşimi olan bu kolye, herhangi bir kıyafete şıklık katmak için ideal bir seçimdir.