0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük T10236 Rose Altın, 14 Ayar, 2.93 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.34 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Keskin çizgiler ve ışığın uyumlu birlikteliği bu yüzüğe çağdaş bir karakter kazandırıyor. Geometrik detaylar sayesinde modern görünümünü güçlü bir şekilde ortaya koyarken pırlantanın ışıltısı tasarımı yumuşatıyor. Şehirli ve dinamik bir stil anlayışını tamamlayan özel bir parçadır. Hayat bazen en güzel dengeleri zıtlıklarla kurar.