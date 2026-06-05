0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186904
%0
74.952 TL
74.952 TL
PEŞİN FİYATINA 24.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük T10236
Rose Altın, 14 Ayar, 2.93 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.34 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin çizgiler ve ışığın uyumlu birlikteliği bu yüzüğe çağdaş bir karakter kazandırıyor. Geometrik detaylar sayesinde modern görünümünü güçlü bir şekilde ortaya koyarken pırlantanın ışıltısı tasarımı yumuşatıyor. Şehirli ve dinamik bir stil anlayışını tamamlayan özel bir parçadır. Hayat bazen en güzel dengeleri zıtlıklarla kurar.
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.952 TL
74.952 TL
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