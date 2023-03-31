0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3402 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı bir trend yüzüğü olan Lizay Pırlanta ile Pırlanta Trend Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Bu yüzük, zarif tasarımı ve parlak pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu yüzük, her anınıza değer katmaya hazır. Şimdi siz de bu göz alıcı trend yüzüğü keşfedebilirsiniz.