5.80 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Gerdanlık T9843 Beyaz Altın, 14 Ayar, 20,04 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 3.46 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.59 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 1.75 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Damla damla akan bu zarafet, sadece bir aksesuar değil, paha biçilemez bir sanat eseridir. Altının lüks dokusuyla birleşen bu tasarım, sizi her ortamın en asil ve unutulmaz kadını yapacak.