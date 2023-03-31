Altın Sade Yıldız Küpe T2102 Altın, 14 Ayar, 0.95 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ile Altın Yıldız Küpe, modern ve etkileyici bir tasarım ile göz kamaştırıyor. Bu zarif ve şık küpeler, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Altın yıldız detaylarıyla dikkat çeken bu küpeler, her kombininize zarafet katmak için ideal bir seçimdir. Lizay ile Altın Yıldız Küpe ile tarzınızı ifade edin ve etkileyici bir görünüm elde edin.