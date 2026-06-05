0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T10245 Rose Altın, 14 Ayar, 2.56 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.30 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Emerald

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Emerald kesimin net ve etkileyici çizgileri, bu tektaş yüzüğe sofistike bir karakter kazandırıyor. Işığı farklı bir derinlikle yansıtan tasarımı, klasik tektaş anlayışına seçkin bir yorum getiriyor. Zamansız estetiği sayesinde yıllar boyunca değerini koruyacak özel bir parçadır. Bazı seçimler yalnızca bugünü değil, geleceği de temsil eder.