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0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük

Ürün Kodu : DR171896
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%0
51.048 TL
51.048 TL
PEŞİN FİYATINA 17.016 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T10245

Rose Altın, 14 Ayar, 2.56 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Emerald

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Emerald kesimin net ve etkileyici çizgileri, bu tektaş yüzüğe sofistike bir karakter kazandırıyor. Işığı farklı bir derinlikle yansıtan tasarımı, klasik tektaş anlayışına seçkin bir yorum getiriyor. Zamansız estetiği sayesinde yıllar boyunca değerini koruyacak özel bir parçadır. Bazı seçimler yalnızca bugünü değil, geleceği de temsil eder.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.048 TL
51.048 TL
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ALIŞVERİŞ

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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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