0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR171896
%0
51.048 TL
51.048 TL
PEŞİN FİYATINA 17.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T10245
Rose Altın, 14 Ayar, 2.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Emerald kesimin net ve etkileyici çizgileri, bu tektaş yüzüğe sofistike bir karakter kazandırıyor. Işığı farklı bir derinlikle yansıtan tasarımı, klasik tektaş anlayışına seçkin bir yorum getiriyor. Zamansız estetiği sayesinde yıllar boyunca değerini koruyacak özel bir parçadır. Bazı seçimler yalnızca bugünü değil, geleceği de temsil eder.
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.016 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.048 TL
51.048 TL
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