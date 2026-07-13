Altın Kalemli Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070563
%0
66.436 TL
66.436 TL
PEŞİN FİYATINA 22.145 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalemli Zincir Kolye T10537
14 Ayar, Altın, 6.35 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özel işleme teknikleriyle kazandırılan dokulu yüzey, ışığı benzersiz bir biçimde kırıyor. İnce detayların oluşturduğu el işçiliği hissi tasarıma sofistike bir derinlik kazandırırken, mat ve parlak zıtlığı göz alıyor. Zengin ve detaycı tarzlar için özel bir dokunuş.
Altın Kalemli Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.145 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.436 TL
66.436 TL
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