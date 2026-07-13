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Altın Kalemli Zincir Kolye

Ürün Kodu : C070563
%0
66.436 TL
66.436 TL
PEŞİN FİYATINA 22.145 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Kalemli Zincir Kolye T10537

14 Ayar, Altın, 6.35 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özel işleme teknikleriyle kazandırılan dokulu yüzey, ışığı benzersiz bir biçimde kırıyor. İnce detayların oluşturduğu el işçiliği hissi tasarıma sofistike bir derinlik kazandırırken, mat ve parlak zıtlığı göz alıyor. Zengin ve detaycı tarzlar için özel bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Kalemli Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.145 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
66.436 TL
66.436 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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