0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük T3269 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve estetik pırlanta baget yüzük, taşıyla dikkat çekiyor. İncelikli tasarımıyla göz kamaştıran bu yüzük, her anınıza şıklık ve zarafet katıyor. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.