2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük T3615 Rose Altın, 14 Ayar, 4.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 2.57 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce zevklere hitap eden, göz alıcı bir görünüm sunan Pırlanta Oval Yakut Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek herkesin ilgisini çekecek. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu muhteşem yüzüğü tercih edin.