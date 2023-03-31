Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük T2932

Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : R075565
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36.516 TL
36.516 TL
PEŞİN FİYATINA 12.172 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük T2932Rose Altın, 14 Ayar, 3.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay markasının zarif tasarımıyla öne çıkan altın taşlı yüzük, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek İnce işçilik ve kaliteli malzemelerle üretilen bu yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Altın taşlarıyla parlayan Lizay yüzük, her kadının hayalindeki takı olmaya aday. Şıklığınızı tamamlamak için hemen bu eşsiz yüzüğü tercih edin.
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.00 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.172 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.516 TL
36.516 TL
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