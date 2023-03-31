Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük T2932 Rose Altın, 14 Ayar, 3.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif tasarımıyla öne çıkan altın taşlı yüzük, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek İnce işçilik ve kaliteli malzemelerle üretilen bu yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Altın taşlarıyla parlayan Lizay yüzük, her kadının hayalindeki takı olmaya aday. Şıklığınızı tamamlamak için hemen bu eşsiz yüzüğü tercih edin.