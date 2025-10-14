Altın Asimetrik Yıldız Bileklik T7438 Altın, 14 Ayar, 5,74 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Asimetrik yıldız detaylarıyla tasarlanan bu altın bileklik, modern ve özgün bir şıklık sunar. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayarak stilinize enerjik ve zarif bir dokunuş katar.