Kılıç Erkek Yüzük
Ürün Kodu : GR03792
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9.792 TL
9.792 TL
PEŞİN FİYATINA 3.264 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Kılıç Erkek Yüzük T10454
Gümüş, 925 Ayar, 9.21 gr
Rose Altın, 8 Ayar, 0.59 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Cesareti ve kararlılığı simgeleyen kılıç motifi, bu yüzüğün merkezinde güçlü bir hikâyeye dönüşüyor. İnce detaylarla işlenen tasarım, tarihsel sembolleri modern bir yorumla buluşturuyor. Kendine güvenen ve iddialı bir stil benimseyen erkekler için etkileyici bir tercih sunuyor. Güçlü semboller zamanın ötesinde anlam taşır.
Kılıç Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 3.264 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.792 TL
9.792 TL
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