0.51 Karat Pırlanta Baget Yüzük T552 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Zarif Tasarım ile Pırlanta Baget Yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşı ve baget kesim tasarımıyla dikkat çekmektedir. Her detayı özenle işlenmiş olan bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Siz de bu eşsiz tasarımı tercih ederek, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarabilirsiniz.