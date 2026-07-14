Altın Taşlı Trend Yüzük
Ürün Kodu : R167782
%0
21.352 TL
21.352 TL
PEŞİN FİYATINA 7.117 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Trend Yüzük T10576
14 Ayar, Altın, 1.97 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı yakalayan parlak detayların zarif dizilimi, elde zamansız ve kibar bir duruş sergiliyor. İnce yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, tek başına veya kombinlenerek zarafeti ön plana çıkarıyor. Parıltılı ve şık bir dokunuş.
Altın Taşlı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.117 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.352 TL
21.352 TL
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