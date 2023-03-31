0.28 Karat Elmas Kolye T1585 Rose Altın, 8 Ayar, 4.04 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Elmas Kolye, estetik zarafetin inceliklerini yansıtan bir parçadır. Bu kolye, zarif ve şık bir tasarıma sahip olup, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Estetik detaylarıyla göz kamaştıran bu kolye, zarafetin ve inceliğin simgesidir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.