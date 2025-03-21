Altın Pusula Charm T5542 Altın, 14 Ayar, 3.99 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Pusula Charm, yön bulmayı ve keşfetmeyi simgeleyen zarif tasarımıyla anlamlı bir şıklık sunar. Bileklik ve kolyelerinize sofistike bir dokunuş katar, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekler. Yolculukların sembolü olan özel bir aksesuar!