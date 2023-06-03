0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T3663

0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
Ürün Kodu : DL03411
%0
88.584 TL
88.584 TL
PEŞİN FİYATINA 29.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T3663Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.45 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.12 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegan tasarımıyla pırlanta baget kelepçe, zarif ve sade bir görünüm sunuyor. Bu şık aksesuar, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her durumda dikkat çekmenizi sağlayacak. Pırlantanın ışıltısı ve baget kesimi, bu bilekliği benzersiz kılıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu muhteşem bilekliği tercih edebilirsiniz.
0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.45 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Kelepçe toplam 0.60 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 29.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.584 TL
88.584 TL
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