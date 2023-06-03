0.60 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T3663 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan tasarımıyla pırlanta baget kelepçe, zarif ve sade bir görünüm sunuyor. Bu şık aksesuar, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her durumda dikkat çekmenizi sağlayacak. Pırlantanın ışıltısı ve baget kesimi, bu bilekliği benzersiz kılıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu muhteşem bilekliği tercih edebilirsiniz.