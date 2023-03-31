Altın Ay Yıldız Dolgulu Kolye T1448 Altın, 14 Ayar, 1.46 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dikkat çekici bir bileklik ile altın ay yıldız kolye, Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımları arasında yer alıyor. Bu özel takılar, herkesin dikkatini çekecek ve tarzınızı tamamlayacak. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafeti ile kendinizi özel hissedin.