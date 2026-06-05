0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186716
%0
26.304 TL
26.304 TL
PEŞİN FİYATINA 8.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük T10233
Rose Altın, 14 Ayar, 1.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern tasarım anlayışından ilham alan bu yüzük, güncel stilin sade ve güçlü yorumlarından biridir. Işıltılı detayları sayesinde dikkat çekici bir görünüm sunarken kullanım kolaylığını da koruyor. Tek başına veya farklı yüzüklerle birlikte rahatlıkla kullanılabilir. Stil sahibi olmanın sırrı, kendin gibi görünmeyi başarabilmektir.
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.304 TL
26.304 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN65708
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye
%0
111.000 TL
111.000 TL
Ürün Kodu : DE39559
0.55 Karat Pırlanta Yılan Küpe
%0
141.696 TL
141.696 TL
Ürün Kodu : DR186851
0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük
%0
82.152 TL
82.152 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL