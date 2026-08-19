Altın Taşlı Çift Alyans
Ürün Kodu : M337328-M337323
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%0
69.088 TL
69.088 TL
PEŞİN FİYATINA 23.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Çift Alyans T10904
14 Ayar, Altın, 5.38 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Şehirli çiftlerin stil kodlarına uygun: Yormayan, abartıdan uzak ama ilk bakışta fark edilen parıltılı bir zevk birliği.
Altın Taşlı Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 23.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.088 TL
69.088 TL
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