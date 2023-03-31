0.56 Karat Pırlanta Baget Kolye T221 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak







Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik mükemmellik izleri taşıyan Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı olan pırlanta baget kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve zarif bir görünüm sunan bu kolye, her anınıza değer katacak. Şimdi Lizay Pırlanta'nın benzersiz koleksiyonuna göz atın ve kendinizi özel hissedin.