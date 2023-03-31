1.15 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3027 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.01 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Refined Artistry ile pırlanta tektaş yüzük, zarafetin ve lüksün mükemmel bir kombinasyonudur. Bu benzersiz yüzük, özel tasarımı ve yüksek kaliteli pırlantasıyla göz kamaştırır. Sizi özel kılan bu nadide parça, her anınıza değer katar ve herkesin dikkatini çeker. Refined Artistry'nin eşsiz el işçiliğiyle hazırlanan bu pırlanta tektaş yüzük, sizin için unutulmaz bir hediye seçeneği olabilir.