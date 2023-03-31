0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye T1718 Altın, 8 Ayar, 1.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve Zarafetli bir görünüm için tasarlanmış, pırlanta ile süslenmiş E harf kolye. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için ideal bir seçenek