1.16 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T202 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.03 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget kelepçe, zarif ve sade bir tasarıma sahiptir. Bu şık aksesuar, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Elegansıyla dikkat çeken bu kelepçe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır.