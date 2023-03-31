0.20 Karat Elmas Kolye T1600 Rose Altın, 8 Ayar, 3.93 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Pure Elegance ifadesini kullanarak Elmas Kolye'nin zarif ve şık bir görünümle tasarlandığını vurgulayan bir meta description yazabiliriz: Pure Elegance ile tasarlanan Elmas Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu muhteşem tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza lüks bir dokunuş katacak.