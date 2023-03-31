0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye T257 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif minimalizm çizgileriyle tasarlanmış, pırlanta baget tektaş kolyesi ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel parça, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle birleşerek benzersiz bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolyeyi tercih edin.