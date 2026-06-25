Altın Papatya Kolye
Ürün Kodu : N179927
%0
8.296 TL
8.296 TL
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Papatya Kolye T10491
Altın, 14 Ayar, 0.85 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Papatyanın saf ve içten güzelliği, bu kolyede zamansız bir şıklığa dönüşüyor. Yumuşak hatları ve altının sıcak tonu, doğadan ilham alan romantik bir görünüm oluşturuyor. Günlük stilinize taze ve zarif bir hava katarken, anlamlı bir hediye seçeneği olarak da öne çıkıyor. En güzel mutluluklar, en sade çiçeklerde saklıdır.
Altın Papatya Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.296 TL
8.296 TL
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