Altın Papatya Kolye T10491 Altın, 14 Ayar, 0.85 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Papatyanın saf ve içten güzelliği, bu kolyede zamansız bir şıklığa dönüşüyor. Yumuşak hatları ve altının sıcak tonu, doğadan ilham alan romantik bir görünüm oluşturuyor. Günlük stilinize taze ve zarif bir hava katarken, anlamlı bir hediye seçeneği olarak da öne çıkıyor. En güzel mutluluklar, en sade çiçeklerde saklıdır.