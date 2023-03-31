1.48 Karat Pırlanta Baget Yakut Küpe T2372 Rose Altın, 14 Ayar, 3.05 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.52 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.96 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli pırlanta yakut küpe ile tarzınızı tamamlayın. En özel anlarınızda size eşlik edecek bu muhteşem takı, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkaracak. Sizi etkileyici bir şekilde süsleyecek olan bu küpe, herkesin dikkatini çekecek. Şimdi bu eşsiz parçaya sahip olmak için hemen sipariş verin!