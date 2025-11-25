0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye T9376 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın narin formlarını pırlantanın görkemiyle buluşturan bu kolye, boynunuzda parıldayan bir çiçek gibi hayat buluyor. Baget kesimin keskin ışıltısı, çiçeğin her bir yaprağında asil bir duruş sergileyerek teninize ışıltı yayıyor. Altın zincirin pürüzsüz dokusuyla tamamlanan bu parça, zarafeti boynunuzda taşımanız için benzersiz bir seçenek sunuyor.