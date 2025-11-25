0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN50229
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41.112 TL
41.112 TL
PEŞİN FİYATINA 13.704 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye T9376
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.45 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.13 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın narin formlarını pırlantanın görkemiyle buluşturan bu kolye, boynunuzda parıldayan bir çiçek gibi hayat buluyor. Baget kesimin keskin ışıltısı, çiçeğin her bir yaprağında asil bir duruş sergileyerek teninize ışıltı yayıyor. Altın zincirin pürüzsüz dokusuyla tamamlanan bu parça, zarafeti boynunuzda taşımanız için benzersiz bir seçenek sunuyor.
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.45 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.23 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.704 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.112 TL
41.112 TL
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