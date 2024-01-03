0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe T4333 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık :SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kulağın zarif çizgisine uyum sağlayan bu minik detay, sembolik formuyla bütünleşir. Sonsuzluk figürü, anlam ve şıklığı bir araya getirerek sade bir ifadenin güçlü temsilcisine dönüşür. Her yaşa ve tarza uyum sağlayan zamansız bir parçadır.