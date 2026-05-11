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ALTIN ŞAHMERAN BİLEKLİK

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Ürün Kodu :  SM02596
Altın Göz Şahmeran - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Şahmeran
%0
23.800 TL
23.800 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02604
Altın Güneş Şahmeran - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Şahmeran
%0
28.356 TL
28.356 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02424
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik
%0
21.284 TL
21.284 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02348
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
%0
29.376 TL
29.376 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM01839
Altın Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
%0
20.876 TL
20.876 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02267
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik
%0
30.328 TL
30.328 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.109 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02004
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik
%0
20.876 TL
20.876 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00910
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik
%0
20.400 TL
20.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00911
Altın Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kare Şahmeran Bileklik
%0
21.692 TL
21.692 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00912
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik
%0
19.516 TL
19.516 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00913
Altın Güneş Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Şahmeran Bileklik
%0
25.704 TL
25.704 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00480
Altın Hilal Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Hilal Şahmeran Bileklik
%0
20.400 TL
20.400 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02865
Altın Zincir Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Zincir Şahmeran Bileklik
16.728 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02867
Altın Turuncu Mineli Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Turuncu Mineli Şahmeran Bileklik
34.680 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02869
Altın Mor Mineli Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Mor Mineli Şahmeran Bileklik
34.680 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02837
Altın Küp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Küp Şahmeran Bileklik
%0
27.472 TL
27.472 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02761
Altın Lale Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Lale Şahmeran Bileklik
%0
21.964 TL
21.964 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02784
Altın Top Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Top Top Şahmeran Bileklik
%0
13.056 TL
13.056 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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4.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02822
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
%0
16.456 TL
16.456 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02824
Altın Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
%0
26.248 TL
26.248 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02826
Altın Taşlı Çiçek Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Taşlı Çiçek Şahmeran Bileklik
%0
25.092 TL
25.092 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.364 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02827
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik
%0
24.072 TL
24.072 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02828
Altın Trend Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Trend Şahmeran Bileklik
%0
24.956 TL
24.956 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02829
Altın Tane Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Tane Şahmeran Bileklik
%0
21.012 TL
21.012 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02832
Altın Çubuk Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Çubuk Şahmeran Bileklik
%0
25.636 TL
25.636 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.545 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02834
Altın Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
%0
35.088 TL
35.088 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02835
Altın Renklerin Dansı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Renklerin Dansı Şahmeran Bileklik
%0
22.304 TL
22.304 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02836
Altın Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik
%0
22.236 TL
22.236 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02843
Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik
%0
26.656 TL
26.656 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02868
Altın Sarı Mineli Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Sarı Mineli Şahmeran Bileklik
35.700 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02870
Altın Yeşil Mineli Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Yeşil Mineli Şahmeran Bileklik
34.272 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02860
Altın Taşlı Üçgen Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Üçgen Şahmeran Bileklik
21.760 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02859
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Dikdörtgen Şahmeran Bileklik
24.684 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02858
Altın Taşlı Geometrik Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Geometrik Şahmeran Bileklik
24.072 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02871
Altın Beyaz Mineli Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Aynı Gün Kargo
Altın Beyaz Mineli Şahmeran Bileklik
34.272 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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11.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02248
Altın Top Ataç Zincir Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Ataç Zincir Şahmeran Bileklik
%0
29.648 TL
29.648 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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9.883 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02268
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik
%0
32.096 TL
32.096 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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10.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02366
Altın Taşlı Yılan Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yılan Şahmeran Bileklik
%0
36.720 TL
36.720 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00915
Altın Yıldız Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Şahmeran Bileklik
%0
19.040 TL
19.040 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.347 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02219
Altın Küp Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Küp Top Şahmeran Bileklik
%0
26.656 TL
26.656 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00914
Altın Baget Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Şahmeran Bileklik
%0
20.468 TL
20.468 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02831
Altın Top Top Ağ Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Top Top Ağ Şahmeran Bileklik
%0
38.352 TL
38.352 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
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12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02830
Altın Arpa Zincirli Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Arpa Zincirli Şahmeran Bileklik
%0
15.776 TL
15.776 TL
ÜYELİĞE ÖZEL %10 İNDİRİM
Sepete Ekle
5.259 TL x 3 Taksit

Geleneksel ve modern görünümleri bir araya getiren altın şahmeran modelleri Orta Doğu kültürünün izlerini taşır. Orta Doğu efsanelerinde yeri olan Şahmeran’dan adını alan takı mitolojik bir anlama da sahiptir. Türk kültürünün yaygın efsanelerinden Şahmeran, kadın gücü ve bilgeliğinin önemli bir sembolüdür.

Lizay Pırlanta şahmeran bileklik modelleri de bu efsanelerin etrafında mitolojik sembollerle tasarlanır. Modern kadının moda anlayışı ve geleneksel hikayelerin birleşimi olarak takılarında anlam arayanlara sunulur. Şahmeran bileklik, yüzük parmağından bileğe uzanan zarif zincirler ve modern süslemelerle tüm farklı tarzlara uyum sağlar.

Şahmeran bileklik modelleri küpe, kolye gibi farklı aksesuarla kombin yapılarak kullanılabilir. Özellikle bilekliğin üzerinde bulunan sembole sahip küpe ve kolye modelleri oldukça uyumludur. Geleneksel ve modern görünümlerin bir araya geldiği 14 ayar altın şahmeran bileklik seçeneklerine göz atarak her kombine uyumlu özel takınızı seçebilirsiniz.

Altın Şahmeran Bileklik Nedir?

Şahmeran, klasik bileklik modellerinden farklı olarak parmaklara da takılan bir takıdır. Ayak bilekleri ve ayak orta parmağı, el bileği ve el orta parmağına takılarak kullanılan çeşitlerine göre halhal ve bileklik olarak adlandırılır. Adı Farsça “büyük yılan” anlamına gelen takı Orta Doğu, Türk kültüründe önemli bir yeri olan yarısı yılan mitolojik figürden ilham alır.

Bilek, el üzeri ve parmakları yılan gibi sarması nedeniyle şahmeran ile ilişkilendirilen takı özellikle değerli metallerden üretilir. Şahmeran altın ve gümüş zincirler, süslemeler, değerli taşlar kullanılarak işlenir. Kadının gücü, şifası, bilgeliği ile alakalı olduğundan sembolik olarak anlamı olan tasarımlar da bilekliğe eklenir.

Şahmeran Efsanesi

Eski Mezopotamya mitolojisine kadar uzanan Şahmeran efsanesi birçok kitap, film ve diziye konu olduğu gibi takılarda da kendini gösterir. Yarısı yılan, yarısı insan olan yılanların şahı Şahmeran’ın Güneydoğu Anadolu şehirlerinden birinde yaşadığına inanılır. Efsanelerin bazılarında yeryüzünde prenses, bazılarında ise yeraltında yılanların şahı olarak doğduğundan bahsedilir.

Yuvasına kuyunun içinden geçilerek ulaşılan Şahmeran’ın kuyruğunda zehir, şifa, bilgelik saklıdır. En popüler efsanede Şahmeran’ın yuvasını bulan bir insan tarafından ihanete uğradığı anlatılır. Kuyruğundaki şifa ve bilgelik için dünyadaki tüm insanlar onun peşindeyken bile iyilik yapmaya devam eden mitolojik bir varlıktır.

Altın Şahmeran Bileklik Modelleri

Anadolu kültürel mirasının parçası olan altın şahmeran bileklik tasarımları birçok farklı yerden ilham alır. Anadolu İslam sanatının geometrik bezemeleri, gezegen sembolleri, tılsımlar ve değerli taşlar ile süslenir. Şahmeran bileklik modelleri ve anlamları şunlardır:

  • Kare, yuvarlak gibi geometrik şekle sahip motiflerden oluşan ürünler mevcuttur. Daire ve yuvarlaklar sonsuzluk döngüsünü ve kendini yiyen ölümsüz yılanı sembolize eder. Yuvarlak göksel olanı temsil ederken kare yeryüzüne ait olanı, denge ve istikrarı yansıtır.

  • Güneş, ay, yıldız motiflerinin kullanıldığı altın şahmeran takılar farklı anlamlara sahiptir. Güneş yaşam veren, sıcaklık ve canlılık kaynağı semboldür. Ay ise kadınlık, dişilik, döngüler ile ilişkilendirilir. Yıldız motifleri ise köşe sayısına göre insan bedeni, maneviyat, göksel olaylarla alakalı dileklerde kullanılabilir.

  • Tılsım olarak kullanılan sembolik anlama sahip kalp, göz, taşlı modeller de bulunur. Göz özellikle nazardan koruyucu olarak kullanılırken kalp aşkı çeken bir tılsımdır. Pırlanta gibi değerli taşların da insanın enerjisine iyi geldiği söylenir.

Lizay Pırlanta tasarımcıları her tasarım için farklı ilhamların peşinden gider. Geleneksel kültüre ait olan şahmeran bilekliklerinde de yine kültürel olarak farklı anlamlar taşıyan sembollere yer verilir. Siz de hayatınıza çekmek istediğiniz enerji ve dileklere göre bir sembol seçimi yapabilirsiniz. Örneğin ay tanrıçalarının sembollerinden biri olan altın ay şahmeran bileklik modeli ile hayatınıza sevinç ve mutluluğu davet edebilirsiniz.

Altın Şahmeran Bileklik Nasıl Takılır?

Şahmeran bileklik altın tasarımları takmak oldukça kolaydır. Öncelikle şahmeranın yüzük kısmı orta parmak altından geçirilir. Zincir kısmı orta parmağın avuç içine bakan tarafında olmalıdır. Daha sonra zincir elin üst kısmına getirilir ve bileklik kısmı takılarak kilitlenir. Şahmeran bileklik takmaya her zaman orta parmaktan başlanmalı en son bilek kısmı kilitlenerek bitirilmelidir.

Şahmeran bilekliğinizi takmakta zorlanıyorsanız şu adımları uygulayabilirsiniz:

  • Dirsek yere, el gökyüzüne doğru olacak şekilde kolunuzu dik bir konuma getirin.

  • Orta parmağın iç kısmından şahmeran bilekliğin yüzük zincirini geçirin.

  • Yüzük zincirini parmağa taktıktan sonra serbest bırakın ve aşağı sarkmasına izin verin.

  • Parmaktan bileğe doğru uzanan zincirin bileklik kısmını tek ucundan tutun.

  • Bileklik zincirinin bir ucunu bırakmadan bileğinize dolayın ve diğer uçla birleştirin.

Altın Şahmeran Bileklik Özellikleri

Lizay Pırlanta altın şahmeran takı modellerinin birçok farklı tasarımı olsa da ortak özellikler sayılabilir. Takıların başlıca özelliği ilhamını Şahmeran efsanesinden alması ve mitolojik, kültürel, sembolik şekiller içermesidir. 14 ayar altından üretilen zarif şahmeran bileklik modellerinde geometrik, sembolik, kültürel motiflere yer verilir. Değerli taşların parıltısından vazgeçemeyenler için baget gibi farklı kesimlerde pırlantalı modeller de bulunur.

Modern, retro, geleneksel birçok farklı tarza uyum sağlayan tasarımlar ile göz alıcı görünebilirsiniz. Ayrıca şahmeran bilekliğinin üzerinde şans ve aşk getiren, kötü enerjiden koruyan farklı sembolleri kullanabilirsiniz. Örneğin nazara karşı altın göz şahmeran bileklik tercih edilebilir. Kadının dişil enerjisi, zenginlik, bereket ile ilişkilendirilen altın ve şahmeran motiflerinin birleşimi olan takılar enerjinizi olumlu olarak etkileyebilir.

Takılar insanın kendini ve stilini yansıtmasının bir yolu olduğu kadar enerji için de kullanılır. Geçmiş çağlardan beri insanların kullandığı semboller ve figürleri içeren modeller ile siz de hayatınıza istediğiniz şeyleri çekerken şık görünebilirsiniz. Lizay Pırlanta şahmeran bilekliğinizi uyumlu küpe ve kolyelerle kullanmak için diğer ürünleri de inceleyebilirsiniz.

Altın Şahmeran Bileklikler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Altın şahmeran bileklikler, zarif ve şık tasarımlarıyla özel günlerde tercih edilse de günlük kullanım için de uygundur. Ancak fazla fiziksel aktivite veya aşırı sürtünme riski olan ortamlardan kaçınılmalıdır. Günlük kullanımda sade tasarımlar tercih edilebilir, taşlı ve gösterişli modeller ise özel günler için daha uygundur.
Altın Şahmeran Bilekliklerde Trend Tasarımlar Neler?
Minimalist tasarımlar son yıllarda popüler. İnce zincirler ve sade altın parçalarla tasarlanmış bileklikler öne çıkıyor. Ayrıca taşlı ve pırlantalı şahmeran bileklikler de tercih ediliyor. Geometrik figürler, asimetrik tasarımlar ve zarif detaylar, trendler arasında yer alıyor.
Altın Şahmeran Bileklikler Nasıl Kombinlenir?
Altın şahmeran bileklikler, tek başına zarif bir görünüm sağlar. Daha gösterişli bir tarz için sade altın bilezikler, yüzükler veya ince zincirlerle kombinlenebilir. Bileklik, parmakları da süsleyen bir tasarım olduğundan, bilezikler ve yüzüklerle uyumlu kullanılabilir. Ayrıca, taşlı veya sade kolyelerle de kombin edilebilir.
Altın Şahmeran Bileklik Ölçüsü Ayarlanabiliyor Mu, Her Bileğe Uyar Mı?
Altın şahmeran bilekliklerin çoğu sabit ölçüde üretilir, ancak bazı modeller ayarlanabilir. Ayarlanabilir bileklikler, farklı bilek ölçülerine uyum sağlar. Sabit ölçüde bir bileklik alırken, bileğinizin çevresine uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Ayarlanabilir değilse, doğru ölçüyü almak gerekir.
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