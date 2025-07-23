1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
Ürün Kodu : DN59554
Seçiniz
%0
102.384 TL
102.384 TL
PEŞİN FİYATINA 34.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye T5834
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.66 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.76 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 1.18 Karat
Kesim : Oval
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lotus motifinden ilham alınarak tasarlanan bu safir kolye, doğanın huzurunu ve zarafetini taşır. Mavinin büyüleyici tonları pırlantaların ışığıyla birleşerek göz kamaştırıcı bir şıklık sunar.
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.66 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.94 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi olan taş, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar pırlanta kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
PEŞİN FİYATINA 34.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
102.384 TL
102.384 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
224.880 TL
224.880 TL
Ürün Kodu : DE35591
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
%0
100.704 TL
100.704 TL
Ürün Kodu : DR172468
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.544 TL
56.544 TL