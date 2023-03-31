0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye T293 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Stil ve zarafetin mükemmel bir birleşimi olan bu pırlanta baget kolye, her anınıza şıklık katacak. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için ideal bir seçim.