0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük T2950 Rose Altın, 8 Ayar, 2.07 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

İncelikle Şıklık ile Elmas Tektaş Yüzük, zarafetin ve şıklığın bir araya geldiği eşsiz bir mücevherdir. Bu yüzük, pırıltılı bir tektaş elmas ile süslenmiştir. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda stilinizi tamamlayacak bu yüzüğü keşfedin.