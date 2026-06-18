1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
Ürün Kodu : DR98799
%0
50.208 TL
50.208 TL
PEŞİN FİYATINA 16.736 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük T10444
Rose Altın, 14 Ayar, 3.13 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.80 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Her açıdan farklı bir ışık oyunu sunan bu tamtur yüzük, modern ve çarpıcı bir görünüm yaratıyor. Siyah taşların kesintisiz dizilimi, tasarıma güçlü bir akış hissi katıyor. Günlük kullanımda karakterli bir dokunuş sunarken özel anlarda da etkisini hissettiriyor. Güçlü detaylar unutulmaz izler bırakır.
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.736 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.208 TL
50.208 TL
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