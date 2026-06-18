1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük T10444 Rose Altın, 14 Ayar, 3.13 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 1.80 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Her açıdan farklı bir ışık oyunu sunan bu tamtur yüzük, modern ve çarpıcı bir görünüm yaratıyor. Siyah taşların kesintisiz dizilimi, tasarıma güçlü bir akış hissi katıyor. Günlük kullanımda karakterli bir dokunuş sunarken özel anlarda da etkisini hissettiriyor. Güçlü detaylar unutulmaz izler bırakır.