0.45 Karat Pırlanta Baget Kelepçe T209 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif tasarım dokunuşuyla Lizay Pırlanta'nın pırlanta baget kelepçesi, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel seçimdir. Kaliteli ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu ürün, her anınıza değer katarken sizi özel hissettirecektir. Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle bu kelepçe, pırlantanın zarafetini ve ışıltısını en iyi şekilde yansıtır.