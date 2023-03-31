1.44 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
Ürün Kodu : DR109794
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69.456 TL
69.456 TL
PEŞİN FİYATINA 23.152 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.44 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük T3128Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.23 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.37 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Baget
Taş : Blue Topaz
Ağırlık : 1.07 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Akuamarin Taşlı Yüzük, sade estetik çekicilik sunan bir mücevher parçasıdır. Bu şık yüzük, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşıyla dikkat çekmektedir. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek olan bu yüzük, tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.
1.44 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.23 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.44 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.44 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.44 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.152 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.456 TL
69.456 TL
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