1.44 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük T3128 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Blue Topaz

Ağırlık : 1.07 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Akuamarin Taşlı Yüzük, sade estetik çekicilik sunan bir mücevher parçasıdır. Bu şık yüzük, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli pırlanta taşıyla dikkat çekmektedir. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek olan bu yüzük, tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.